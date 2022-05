Mickaël DEMIDOFF

Récemment diplomé en Master 2 Marketing/Vente au sein de Sup de Co La Rochelle , je suis actuellement à la recherche de mon premier emploi dans le domaine commercial ,marketing et événementiel .



Mes expériences professionnelles dans ces domaines m'ont apporté de solides compétences en terme de négociation , de relation client et d'organisation .



Rigoureux et fort d'un esprit d'équipe très développé , je recherche un emploi où le challenge se vit chaque jour et où le sens de la créativité est reconnu et apprécié.



Mes compétences :

Négociation

Management

Comptabilité

Communication

Marketing

Gestion de la relation client