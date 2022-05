Mickael DEVINNE

Mission relative à la sécurité opérationnelle :

- Mise en oeuvre et suivi du processus de maintien de niveau de sécurité des infrastructures (veille sécurité, patch management, security events monitoring)

- Chef de projet DRP (Disaster Recovery Plan)

- Auditeur interne Sarbanes Oxley



Mission relative aux processus ITIL :

- Mise en oeuvre et contrôle du processus de gestion des changements relatifs aux infrastructures IT ArcelorMittal Western Europe. Formation et sensibilisation auprès des acteurs du processus. Intégration des IT General Controls SOx.

- Mise en place des arrêts planifiés pour maintenance des infrastructures techniques (toutes plateformes confondues)

- Intégration du processus de release & deploy

- Gestion du processus de communication opérationnelle



Responsable d'équipe (5 personnes)



Mes compétences :

Chef de projet

CHEF DE PROJET INFRASTRUCTURE

DRP

Gestion des changements

Infrastructure

Iso27001

IT Infrastructure

ITIL

Sécurité

Security

SOX