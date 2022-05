Mickael DIELEMAN

Diététicien Libéral, j'utilise mes connaissances pour aider mes patients à atteindre différents objectifs.



Que ce soit pour perdre du poids, avoir une meilleur hygiène de vie ou gérer certaines patholohies, nous allons trouver ensemble les solutions pour être en bonne santé.

Ceci est aussi vrai pour la pratique sportive dans le but d'améliorer ses performances physiques.



Pour cela, il faut être le plus proche possible du mode de vie du patient pour faire en sorte que cette nouvelle alimentation ne devienne pas une contrainte mais une nouvelle habitude de vie.



On pourra se faire plaisir en mangeant tout en faisant attention à sa santé.



Mes compétences :

Nutrition

Santé

Sport

Titulaire DU Nutrition du sportif