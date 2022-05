Mickael DIKAEV

Actuellement en Master 2 de MMMEF (Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie et Finance) à la Sorbonne-ENSTA ParisTech, je suis à la recherche d'un stage de six mois à partir de de juin-juillet 2016.



Je suis particulièrement interessé par les metiers de Front Office et de Gestion des risques.



Par consequent , je souhaiterais d'ores et déjà commencer à acquérir une expérience professionnelle dans ces secteur. Cela me permettra de développer les compétences supplémentaires afin de compléter mon Master.



Entreprenant, investi et sérieux dans mon travail, j’ai pu profiter de nombreuses expériences professionnelles dans différents secteurs. De plus, ayant travaillé à l’étranger et parlant plusieurs langues, j’ai acquis une ouverture culturelle riche et variée que j’aimerais mettre au profit .



Mes compétences :

C++

Visual Basic for Applications

Query Man

Java