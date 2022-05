Mickael DIROU

Je suis en cdi dans l entreprise ineo gdf suez ( secteur industriel, tertiaire ) depuis 2003 .

Au sein de cette societe j ai ete amene a travailer dans divers domaine d activite :

Haute tension ( ile longue refonte de poste ht + gtc etc ... )

Vdi ( chantier de 2000 point info et telephone etc ... )

Intrusion ( aeroport de guipavas etc ... )

Agroalimentaire ( creation de chaine de montage etc ... )

Industriel ( station d epuration, cablage d armoire ,pompe ,moteur ect ...)

Tertiaire ( hopital, maison de retraite, thalassotherapie etc ... )



Et pour finir je suis actuellement chef d equipe sur la thalassotherapie de quiberon ( morbihan)