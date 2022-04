Bonjour,

Je suis diplômée d'un BTS Assistante de Manager en alternance. Forte de mes deux années d'apprentissage et de mon expérience professionnelle, je suis à la recherche d'un poste d'assistante. Visitez mon profil et n'hésitez pas à me contacter. A bientôt!



Mes compétences :

Organisation

Autonomie professionnelle

Microsoft Office

Appels d'offres

Gestion du personnel

Flexibilité

Ecoute et discrétion