Mickael DJEMAI

Les jardins de la Montille est une entreprise du paysage qui intervient dans tous les projets d'aménagement et d'entretien de parcs et jardins, pose de clôture, terrasse en bois, muret, pavage et dallage, plantation d'arbres, installation d'arrosage automatique, ainsi que le terrassement : vrd, assainissement, fondation, enrochement, piscine, chemin d’accès...



Grâce à son professionnalisme, sa rigueur et du matériel adapté aux techniques actuelles,

nous répondons à vos attentes.



Notre rayon d'action s'étend sur les départements des Bouches du Rhône, du Gard et du Vaucluse.



Nous gardons toujours comme objectif de travailler sainement et dans le respect de notre environnement, c'est pourquoi nous utilisons des produits biologiques.



