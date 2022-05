Mickael DOMINGUES

Renostyles Installateur qualifié...



Créer en 2004 à Villemomble, l'entreprise Renostyles est spécialisée dans la pose et la vente de fenêtres, volets, portes d'entrée et tous types de menuiseries extérieurs.



Nous intervenons dans toute l'île de France (75 - 77 - 92 -93 -95)



En 2010 fort de sa présence et de son sérieux, Renostyles ouvre son deuxième point de vente à Livry Gargan et se dote d'un dépôt de 1500 m2 et d'un service technique

Renostyles des engagements pour vous servir !



Des matériaux de haute qualité à toutes les étapes de la fabrication.

Des labels reconnus : Acotherm, NF CSTBat, CEKAL.

Des contrôles qualité systématiques.

Des emballages individuels conçus pour préserver la marchandise.

Une étude personalisée par un de nos techniciens conseil.

Une garantie totale de 15 ans sur le PVC*.

Des solutions de financement adaptées à votre projet et liées à l’amelioration de l’habitat.

Une installation soignée par des professionnels expérimentés.

Des produits repondants aux normes les plus strictes.