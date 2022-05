Mickael DOMINGUES AFONSO

Bonjour,



J'ai récemment terminé mes études spécialisées dans le bâtiment, plus précisement, dans le gros-oeuvre, que j'ai fait en alternance dans la société Agobat située à Bordeaux. Aprés ce BTS BATIMENT, je me suis formé au métier de métreur/deviseur au sein de l'entreprise Agobat pendant 1 an . Cette entreprise m'a aussi permis d'apprendre le métier de conducteur de travaux car j'alterner entre bureau et chantier .

Grace à cette expérience, j'ai décidé en collaboration avec mon frère (15 ans d'expérience dans le gros-oeuvre, carrelage et plâtrerie) de créer mon entreprise pour réaliser mes propres projets et mettre à disposition des clients notre savoir-faire et notre passion pour le bâtiment.

Mon entreprise ADB construction est spécialisée dans le gros-oeuvre, maçonnerie et carrelage, mais propose aussi des projets clés en main grâce aux divers contacts que nous avons.

N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Suivi de chantiers

Maçonnerie

Planification

Études quantitatives

Carrelage

Chiffrage des chantiers

Gros oeuvre

Organisation