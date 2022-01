David CABO GONZALEZ

Polyvalent, autodidacte, passionné de l'éco-construction, polyglotte.



- BTP: Capable de travailler aussi bien en autonomie qu'en équipe et d'organiser rigoureusement mes missions dans le respect des délais. Je réalise des études de faisabilité et de planification, conception et suivi de projets avec un esprit d'initiative et d'innovation. Apte à la conduite et le pilotage de projets et chantiers, je communique bien avec tous les agents et corps d'état. Je réalise des diagnostics techniques de l'existant (énergie, accessibilité, risques).



- FORMATION: Ma probité, ma facilité d'écoute et de communication et mon aisance relationnelle avec le public me permettent de transmettre mes connaissances approfondies sur le BTP et l'énergie. Je travaille en veille sur les aspects règlementaires et juridiques des secteurs bâtiment et énergie en France et en Espagne (Code des Marchés publics, Code de la Construction, Code de l'Urbanisme, Réglementation des ERP, de l'Accessibilité, Thermique...).



- ANIMATION DÉVELOPPEMENT DURABLE: Conférencier en universités, lycées, associations, émissions TV. Animateur et conseiller en énergie et matériaux bio-sourcés, ACV, labels... Pour plus d'information, visitez mon profil.



Mes compétences :

-Formation et animation

-Bureau d'études

-Maitrise d'oeuvre

-Conduite de chantier

-Eco-matériaux

-Bilans énergétiques

-Energies renouvelables

-Diagnostic du bâtiment et consulting

-Calcul de structures

-Economie de la construction



Mes outils :

-AutoCAD

-CYPE

-GANTT Project

-Batigest

-DialogIE

-Dialux

-RetScreen

-Microsoft Office

-Microsoft Project



Mes langues :

-bilingue franco-espagnol

-je parle portugais courament

-bon en anglais et catalan