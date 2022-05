Mickael DOS REIS

Diplômé d'un Master 2 Analyse des risques des biocontaminants liés à l’alimentation humaine et animale, j'ai intégré le site Les Boucheries d'Ile-de-France du groupe Beauvallet en mai 2016 en tant que responsable qualité et achats consommables.



Au quotidien, j'assure le respect des règles d'hygiène, de la traçabilité et de la réglementation.

Je m'appuie sur les indicateurs mensuels pour proposer des améliorations de processus de production, de la relation client et des relations inter-services.

Par ailleurs, je suis chargé de la gestion et des achats de consommables (tarifs, stocks) et je suis le référent informatique qui effectue les mises en place du responsable groupe sur site.



Dans le cadre de mes études, j’ai eu l’opportunité de réaliser des stages dans des secteurs différents. Ainsi, j'ai pu évoluer dans l'un des leaders de la distribution en France (Pomona EpiSaveurs) et au sein du service restauration de l’Hôpital Necker-Enfants Malades.



La qualité représente un tout et passe par l'amélioration du processus de fabrication/distribution et par le respect sanitaire du produit.



Aujourd’hui, j’aimerais mettre à profit mes capacités adaptation, ma motivation et mon dynamisme au service d'une entreprise qui me corresponde.



Mes compétences :

Audit qualité

Microbiologie

Normes Qualité

Traçabilité

HACCP

Normes environnementales

Microsoft Office

Amélioration de la productivité

Management

SAP

Adobe Photoshop