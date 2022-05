Mickael DOSSEUL

12 ans d’expérience dans le secteur du Transport et de la Distribution d’énergie

Chez un des principaux constructeurs d’équipements destinés à la protection et à la gestion des réseaux électriques (BT).

Ma clientèle est principalement une clientèle final:

NAPHTACHIME,OXOCHIMIE,INEOS,ARKEMA,SANOFI,LYONDELLBASELL,AREVA, site de PIERRELATTE ...

CEA MARCOULE,CEA CADARACHE,

Je travaille aussi avec des BE pour faire de la prescription

EKIUM,AUXITEC ...

Suivie grand compte : EDF NUCLEAIRE (nationnal)



Spécialités :Ingénieur commercial tableau BASSE TENSION

Etudier les spécifications techniques des appels d’offres.

Etablir et présenter les offres commerciales.

Argumenter l'offre chez les clients

Assurer le suivi de la réalisation des commandes.

Présenter les produits lors de salons professionnels.

Support technique pour le réseau commercial