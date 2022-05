Mickaël DUBUT

Volontaire, dynamique et curieux mon parcours professionnel ma permis d'intervenir sur divers sujets notamment dans le secteur des assurances.



Après avoir commencé dans la gestion administrative et commerciale, mes aspirations et mon savoir faire m'ont permis de travailler sur divers projets. Passionné d'informatique, j'ai pu développer mes compétences en particulier dans le domaine de la création d'outils et d'applications métiers VBA/Excel.



L'aspect créatif étant pour moi source de motivation et d'épanouissement, j'ai pendant ma dernière mission, grandement participé à l'amélioration de mon service en proposant des outils fonctionnels et en accord avec les prérogatives induites par les métiers la gestion.



Je suis dès aujourd'hui à la recherche d'un poste a durée indéterminée à fin de mettre à profit mes compétences tout en les développant toujours plus.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Administration réseaux

SAP

Business Objects

Microsoft Excel

Microsoft Office

Gestion administrative

Visual Basic