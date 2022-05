Mickael DUMONT

La satisfaction de mes clients a toujours été au coeur de mon parcours professionnel et je m'assure que ce soit aussi la principale occupation de toutes les équipes que j'ai à diriger. Pour cela, nous sommes amené à :

Etudier en amont les besoins des clients,

Trouver une solution logicielle pour y répondre,

Assurer la mise en service avec gestion du projet et suivi d'un planning,

Développer spécifiquement en cas de besoin,

Transférer les compétences via des formations standards ou spécifiques,

Support après vente.





Mes compétences :

SQL Server

.Net C#

OPC

SSRS

Integration de CMS Open source

Gestion de projets

SSIS

C#

Management

Microsoft Project

Formation