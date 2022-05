Mickael DURAND

Je travaille sur les relations sources-puits sur la plante modèle Arabidopsis thaliana, et puis particulièrement sur les relations carbonés entre feuilles et racines. Je m'intéresse à la modulation du transport des sucres dans la racine en condition de stress osmotique. Pour ce faire, mes travaux sont réalisés sur des plantes cultivées en hydroponie.

La physiologie de la plante en réponse aux différentes contraintes appliquées est analysée.

Mon but est de caractériser le rôle de certains transporteurs de sucres racinaires dans la réponse à la contrainte hydrique.



Mes compétences :

HPLC

Hydroponie

Statistiques

Screening de mutants

Test GUS

QPCR

Clonage de gène

Extraction et dosage de sucres

Physiologie du stress hydrique