Mickael DURAND

Après une longue expérience en management d'équipe de production, ma carrière prend un nouveau virage, plus que jamais tourné vers l'humain.

De développement, il s'agit du développement humain. Ma première grande fonction sera d'accompagner la montée en compétence de l'ensemble des équipe production et maintenance.

Le second volet de ma fonction est la transformation industrielle: La transformation dans les métiers. Dans ce cadre, j'accompagne, entre autre, à la mise en place de la sérialisation sur le site. Je suis, dans ce cadre, le référent sérialisation sur notre site (De la rédaction des URS à l'installation technique sur le site en passant évidemment par le formation). En attendant la gestion de bien des projets qui transformerons notre façon de travailler en production.



Certifié Green Belt Lean Sigma



Réalisations:

- Mise en place serialisation

- Mise en place du management visuel, indicateurs.

- Gain en autonomie du personnel de production (administrativement et techniquement).

- Mise en place du Kanban.

- Animation de projets d'amélioration continue: SMED, chasse aux perturbations, mise au nominal technique.



Mes compétences :

SMED

Lean

Amélioration continue

5S

Gestion du personnel

Industrie Pharmaceutique

Conditionnement

Lean sigma

TRS