Mickael DUSSOSSOY

Développer des projets de requalification urbaine dans un contexte de développement durable, avec pour ambitions

= > l'amélioration du cadre de vie des habitants en s'appuyant sur l'histoire des lieux et des personnes

= > l'intégration d'éléments de qualité environnementale...

= > sur des territoires de nature différente

me permet de m'épanouir professionnellement et personnellement





Dynamique, rigoureux, force de propositions,je mets aujourd'hui l'ensemble de mes compétences et connaissances au service du Cabinet Merlin où j'exerce le poste d'Ingénieur Chargé d'Affaires VRD & Aménagements urbains sur différents projets d'envergure.



Mes compétences :

Ingénierie

Finances publiques

Marchés publics

Étude d'impact

Management d'équipe

Management de projets

AUTOCAD

Covadis

Conduites d'opérations

MS PROJECT

Sites et Sols pollués