Mickaël EPIN

Actuellement en dernière année au sein du Programme Bachelor de la Toulouse Business School, je suis à la recherche d'un stage en tant qu'assistant chef de projet digital.



Durant ces trois dernières années au sein du Programme Bachelor j'ai étudié un grand nombre de matière comme l'analyse financière, la comptabilité, le marketing, le management des services, le management des équipes, la négociation, tout en me spécialisation dans le web digital en seconde année.



Etudiant motivé, courageux et organisé.



Je possède également un CDI a temps partiel au sein de la SARL Epin Sécurité Privée en tant que SSIAP 1 (Service sécurité incendie et assistance à personne en danger) et ADS (agent de sécurité).



" Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie."

Johann Wolfgang von Goethe



Mes compétences :

Microsoft Excel

Audit

Microsoft Word

Prestashop

Joomla

Wordpress

Microsoft PowerPoint