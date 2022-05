Mickael ESNEAULT

Utilities Performance est un bureau d’étude, spécialiste de la performance énergétique et de l’ingénierie du cycle de l’eau, proposant des solutions uniques et adaptées aux problématiques clients (industriels et collectivité publiques), de l'audit et l'étude, jusqu’à la gestion de projet d'ingénierie dans les domaines de l'eau et de l’énergie.



Mes domaines de compétence:

Audit :

- Cartographie et économie d'eau,

- Réduction de pollution à la source,

Etudes

- Etude de filières de traitement d'eau potable, eau de process, eaux usées,

Ingénierie:

- Gestion de projets ( AMO, MOE, réalisation clef en main..).