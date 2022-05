Mickael EZERZER

Après plusieurs expériences professionnelles, dans la logistique, la négociation commerciale et dans la finance.



Mon choix de carrière s’est orienté de lui-même vers le service à l’entreprise.

J’ai créée en 2006 le site internet KWEBOX, une référence pour commander des fournitures de bureau pour les petites et moyennes entreprises.

J’ai par la suite spécialisé mon offre de produits, pour les sociétés souhaitant réaliser d’importantes économies dans leurs achats de papiers et consommables informatiques, en proposant des tarifs remisés sur PAPIERS-DISCOUNT

Enfin, je me suis intéressé aux commerces B2C via Planet-Eveil, en proposant des jeux éducatifs et un ensemble de produits destiner aux enfants.





Mes compétences :

commercial

B2C

Vente

Management

B2B