Mickael FAKROUNE

Fort d’une vingtaine d’années d’expériences en ingénierie technique, je vous propose de la prestation de services, en forfait et assistance technique, dans les domaines de l’Electronique, les Systèmes Embarqués et la Microélectronique.



Je peux vous accompagner depuis la conception (Hardware et Firmware/Software) jusqu’au Test/Vérification/Validation et Caractérisation de vos produits, en passant par les phases de développements.



Aujourd’hui, je travaille essentiellement sur la région grenobloise avec certains de ses plus importants industriels (Schneider Electric, STMicroelectronics, E2V…) sur des projets centrés sur des cartes électroniques à base de Microcontrôleurs (C/C++) et FPGA (VHDL) ainsi que les Bancs de Test dédiés (LabVIEW/TestStand).



Mes compétences :

TestStand

Microsoft Project

LabVIEW

C++

VHDL

UNIX

Testlink

Rational ClearCase

PSPICE

OrCAD

GPIB

GNU/Linux

FreeRTOS

FPGA

C Programming Language