Mickaël FERNANDES

Diplômé d'un Master 2 en Marketing à l'ISG je possède plusieurs expériences professionnelles dans le développement commercial, le marketing et les ressources humaines.



Qualité : Pro-actif, dynamique, rigoureux, résistant au stress, fin négociateur et ayant un esprit d'analyse et d'initiative.



J’ai appris à assumer des responsabilités ainsi qu’à être autonome en manageant du début à la fin les missions qui m'étaient confiées.



Je suis sensible à l’idée d’évoluer dans un cadre où l’initiative, l’autonomie et la responsabilité se côtoient et sont au service d’une équipe et d’une entreprise.



Mes compétences :

Développement commercial

Commercial

Négociation

Bâtiment

Communication