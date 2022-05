Mickael FERREIRA

Mes différentes expériences acquises dans le milieu de la MOE et de la production m’ont permis d’avoir une vision transverse sur l’ensemble d’un projet. Cela m’apporte un avantage certain dans les échanges à mener sur une mission.



Ce que je peux vous apporter est mon expérience dans le domaine des réseaux, des systèmes et de la sécurité. Mes compétences techniques en perpétuel mises à jour, mon goût inné pour les nouvelles technologies et l’état de l’art que j’entreprend me permettra de vous apporter mes connaissances dans ces différents domaines.



Ma facilité d’intégration dans une équipe, mon aisance à m’imprégner de la culture de l’entreprise, ma curiosité et ma vitalité naturelle font de moi une personne rapidement opérationnel.



Mes compétences :

TCP/IP, IPv4/6, SNMP, BGP, OSPF, PPP, Frame Relay

DHCP, FTP, DNS, DFS, AD, Samba, LDAP, IIS, Apache

LAN, WAN, MAN

iptables, ACL, SSL, GPO, SSH, netstat, tracert

Réseaux

Windows

Architecture

Unix