Mickael FERREIRA

Actuellement en poste en tant que Chef des ventes VN au sein du groupe BYmyCAR Volkswagen.



Réalisation vendeur

2013

Environ 200 vn/vo avec 80% de pénétration financement.

Réalisation 2014

Environ 190 vn/vo avec 80% hde pénétration financement Vw bank et Cetelem et plus de 850 000 euros de CA.

Réalisation 2015

Plus de 220 vn/vo avec 80% de pénétration financement Vw bank et Cetelem et plus de 1 500 000 euros de CA.



Mes compétences :

Réalisation