Mickael FETIGNY

TECHNICIEN CVC/PLOMBERIE

Conception d’installation.

Réalisation de plan

en cvc/plomberie sur Solid Edge, Autocad, Revit MEP/Stabicad.

Gestion et suivi des sous traitants.

Rédaction de cahier des charges pour les entreprises sous traitantes.

Réalisation d' études apports/deper. et RT2012

sur Perrenoud.

Participation à l'amélioration (produits, etc..)



Mes compétences :

Chauffage

Climatisation

Plomberie

Ventilation

Vmc

Solid Edge

Perrenoud

Microsoft Word

Microsoft Excel

CATIA

Autocad

Internet

Revit MEP

Revit Stabicad

Batigest