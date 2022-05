Mickaël FEUILLETTE

A 38 ans, titulaire du DESCF, auditeur expérimenté et adjoint au DAF, je souhaite désormais évoluer vers un poste de responsable administratif et financier.



Doté de solides compétences techniques en finance, comptabilité, droit des affaires, fiscalité, trésorerie, audit et contrôle de gestion, je développe un management transversal et hierarchique de mes collaborateurs tourné vers l'esprit d'équipe et l'amélioration continue.



Pragmatique avec une forte capacité à dialoguer avec tous les services de l'entreprise, je dispose d'une aptitude à gérer des sujets très différents, avec une grande capacité d'organisation, d'adaptation et de réactivité.



Je désire m'inscrire comme le garant de la bonne marche des fonctions administratives et financières pour ainsi accompagner la direction dans le pilotage de la société.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

MS Office, Etafi, Reflex, Progefi

SAP, SAGE

Comptabilité, fiscalité, trésorerie

Gestion de projet

Management, Organisation

Ressources humaines

Juridique, contrôle interne

Consolidation