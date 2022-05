Mickael FLAHAUT

Conseiller immobilier pendant plus de 3 ans et de formation gestion d’entreprise j'ai créé en 2007 mon entreprise, Actual Immobilier.



L'agence a compté 5 salariés.



Après une décision de changement d'orientation pro j'ai cessé mon activité pour me tourner vers la gérance d'un restaurant qui était une tout autre façon de gérer une équipe et de développer une activité.



Aujourd'hui décidé de retourner à mes bases, l'immobilier, je reviens sur le marché de l'emploi plus fort et plus compétent dans l'encadrement d'équipe.



Mickael



Mes compétences :

Commercial

Défiscalisation

Design

Finance

Immobilier

Investissement

Négociateur

VEFA

Vente