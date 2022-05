Mickael FONTAINE

Avec la Cie Tijac et Showco-arts, Mickaël Fontaine, metteur en scène engagé pour le développement durable, met en place JFK-GPL un mouvement qui lutte contre les discriminations et défend les principes de liberté via des performances artistiques pluridisciplinaires. Il est l'instigateur de la première course de pneus officielle organisée à la Réunion, un projet international pour une réflexion commune sur le recyclage du pneu alliant art, sport et tradition.



Mes compétences :

Coaching

Mise en scène

eCRM

Communication

Formation

Linux

Webmarketing

Webmaster

Community management

Direction de projet

Direction artistique

Management, Formation, enseignement. coaching. Ema

Directeur experience