Ernest JEANNIN

Au sein de la collectivité locale de ma ville, je participe à l'élaboration de la programmation des activités de jeunesse :



* Promouvoir et coordonner les activités en contribuant à l'épanouissement des enfants,

* S'assurer du bon déroulement de l'activité, le suivi et l'évaluation des actions et des équipes d'animations tant qu'individuel ou collectif et faire les recommandations nécessaires.

* Effectuer le suivi budgétaire et préparer les rapports nécessaires, suivre l'exécution budgétaire, élaborer les bilans, contrôler la gestion et l'engagement des dépenses, sous la direction du responsable du service.





Mes compétences :

- Aptitudes pour la gestion des ressources humaines (gestion des équipes de travail, gestion des conflits, etc...)

- Aptitudes pour la planification, la négociation et le service au publique,

- Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d'équipe, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l'initiative, sens de l'organisation, etc?)



