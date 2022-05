Expérience professionnel dans la fonction commerciale depuis 7 ans.



Persévérant, je ne lâche rien, je vais au bout des choses.



Aujourd'hui, je suis Technico-Commercial au sein de la société ALM : Accessoire Levage Manutention.



Ma mission consiste à apporter mon expertise technique (préconisation des produits ALM), à pérenniser notre partenariat avec les clients existants et développer le chiffre d affaire de mon secteur en décrochant de nouveaux marchés. Mon secteur représente une vingtaine de départements, le grand quart Sud Ouest.



ALM est une petite entreprise familiale qui se situe en région parisienne. Importateur d'équipements hydrauliques sur la France depuis 30 ans.



Nos gammes de produits :



- Pince de tri.

- Grappin.

- Pince à bois.

- Tarière.

- Broyeur à béton, cisaille béton/Ferraille.

- Benne preneuse.



Je remercie les personnes qui auront pris le temps de lire ma présentation et vous invite à aller visiter notre site internet : http://www.almfrance.com



Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos gammes de produits, n'hésitez pas à me contacter.



Mickael FONTANEAU 06 71 22 32 13