Ma volonté est d'agir pour le développement durable appliqué au sein des entreprises.

Étant pragmatique et tourné vers l'opérationnel, mon expérience m'a amené à travailler avec les PME.



Aujourd'hui, au travers du pilotage d'EverHSE, j'accompagne les PME et facilite leur quotidien en matière de santé-sécurité au travail, d'environnement et d'énergie.



EverHSE (www.everhse.com) est à vos côtés. Logiciels, conseils, services, audits.

Mickaël FOUCAULT : mfoucault@tennaxia.com | 02 49 03 10 63



Mes compétences :

Qualité

Amélioration continue

Management de l'environnement

Veille réglementaire

Management de la Sécurité au travail

Marketing opérationnel

Management de projet

Commercial

Sécurité au travail

Marketing stratégique

Environnement

HSE

Conformité

Conseil

SST

Développement Durable

Sécurité

Audit