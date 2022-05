Mickaël FREIRE

SOULSHAKE & Co, Spécialiste dans l'Affichage Grand Format!



Nous proposons des solutions d'impressions numériques, uv, par sublimation sur tout type de supports souples et rigides :

- toile Pvc standard ou M1, Grille MESH, Jet Tex, Décolit, Graph It, Toile en maille...

- panneau Forex, Dibon alu, aquilux.. etc),

- supports adhésifs (vitrophanie, One way Vision, standard, découpé à la forme, stickers, film dépoli, miroir, antichaleur...film véhicule..etc)



Nous proposons à nos clients notre service de pose assuré par notre DIVISION TECHNIQUE (gestion de planning de poses et déploiement de campagnes d'affichages dans toute la France et l'Europe.

ex : habillage vitrines, bureaux, salons pro, Expos artistes, Scènes musicales, décoration d' intérieur, covering véhicules (voitures, bus, bateaux, yachts..)



Mes compétences :

Musicien