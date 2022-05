Paul-Georges FREIRE

Après avoir passé 7 années au sein de Bouygues Telecom Entreprises en tant que Key Account Manager et avoir eu la chance de participer à la mutation de cette entreprise, je relève, depuis plus de 5 ans maintenant, de nouveaux challenges dans un secteur complètement différent, au sein de la société bioMérieux !



Je suis très heureux d'apporter mon savoir-faire, mon expérience et mon adaptabilité (ou agilité, c'est selon), à la société bioMérieux, notamment en participant à la création et au développement d'un nouveau métier, celui du conseil et de l'accompagnement à forte valeur ajoutée auprès de nos clients, qu'ils soient issus du secteur clinique (privé et public) ou de l' industrie (agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique...), en France comme à l'international.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Maillage de Grands-Comptes

Lobbying auprès de leaders d'opinion

Créativité

Leadership

Management projet

Coordination équipes de vente

Formateur interne

Ventes complexes

Stratégie vente grands comptes

C- Suite orienté

Yellow Belt Lean Management