Marie-Christine SULTANI

Participante active chez Force Femmes depuis 2014. Actrice de Théâtre pour le Forum 2015.



Mes compétences : 15 ans de management et coordination d'équipes,

10 ans de gestion administrative et commerciale.



Mes atouts : la solidarité, l'altruisme, le plaisir, l'authenticité, l'éthique, l'implication sociale et un goût prononcé pour les relations humaines.



Mon souhait : évoluer dans les services à la personne, une mutuelle ou un secteur de l'ESS



Mes compétences :

Gestion opérationnelle

Management stratégique

Management d'équipes

Gestion administrative et commerciale

Gestion des ressources humaires

Conduite de projet