Mickael FRETTE

.Je travaille actuellement dans une entreprise pharmaceutique (n°1 mondiale), en tant que technicien de maintenance référent depuis maintenant 10ans .Mon métier consiste à optimiser le bon fonctionnement des équipements ,à l'améliorer ,et à faire en sorte que ces derniers soient opérationnels.Tout en passant par des maintenances préventives et prédictives de façon à éviter au maximum les interventions curatives qui elles généralement ,se font dans l'urgence.Notre métier consiste également à mettre à jour et rédiger des procédures ,rédiger des supports d'aides aux premiers diagnostiques ,des supports d'aides aux réglages puis participation à des groupes d'amélioration et résolutions de problèmes récurrents de par des outils comme méthode 1,LEAN,amélioration continue,TPM,SMED...etc...etc...etc.

J'interviens aussi bien dans la mécanique que dans l'électricité,l'automatisme,la pneumatique.Je suis également habilité à travailler dans des ZAC(zones d'atmosphères controllées)qui nécessitent un comportement et une gestuelle bien appliquée et précise avec une concentration permanente.

Concernant les équipements,nous avons un parc machine trés varié qui comprend aussi bien des encartonneuses,thermoformeuses ,systèmes de déposes étiquettes,systèmes d'impression,fardeleuses,encaisseuses,convoyeurs automatiques,réacteurs de fabrication,laveuses automatiques,autoclaves,remplisseuses ,tunnel ,...etc...etc...etc



Mes compétences :

Dextérité

Dynamisme

Franchise

Perseverance