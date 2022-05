Vincent FRETTE

Chef de projet pour VICHEM qui est devenu un leader mondial dans l'élaboration de systèmes d'oxydation pour la destruction des déchets solides, liquides et gazeux.

VICHEM offre une multitude de systèmes de dépollution comprenant l'oxydation, la filtration des gaz, la récupération d'énergie, le lavage de gaz, l'absorption et adsorption, le stripping, le quench et la production d'acide pur, pour n'en citer que quelques-uns.

VICHEM a l'expertise technique et conceptuelle pour fournir des usines clé en main. De plus, notre société propose une gamme complète de services tels que l'inspection, la maintenance, et la formation. VICHEM conçoit, fabrique et met en service de nouvelles installations et modifie des installations existantes.



