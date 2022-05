Mickael FREYDIER

Bonjour à tous,

Je suis actuellement en recherche active sur la région Rhône-Alpes, plus particulièrement dans le secteur Savoie, Haute-Savoie, Isère et Rhône (dans un périmètre d'environ 1h de Chambéry)

En effet, suite à des problèmes de santé dans ma famille, je suis à la recherche suite à un rapprochement familial.

Je recherche principalement des postes de type "Chargé d'Affaires", "Chargé d'Etudes" ou "Conducteur de Travaux" dans le domaine des réseaux souples (tel que ERDF ou ses prestataires).

Fort de mon passage chez ERDF ainsi que mes 2 ans d’expérience dans le domaine de l'études chez un prestataires, je suis autonome dans la gestion d'études et d'affaires sur le domaine.

Je suis aussi ouvert à un poste du même type dans le domaine du tertiaire, fort de mes expériences précédentes, cependant il me faudra un petit temps d'adaptation afin de reprendre les habitudes du tertiaire.

Pour finir, mon objectif à plus ou moins long terme, étant d'occuper un poste à responsabilités avec une équipe à manager et à former.

En espérant que cette petite présentation vous aura donner envie de me recontacter.

Je reste disponible pour tout informations qui vous sembleraient nécessaire.

Cordialement,

Mickaël FREYDIER



Mes compétences :

Chargé d'affaire

Chargé d'études

Coordination de travaux

Conduite de chantier