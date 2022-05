Bonjour, je me présente Mickael Fromont, 28 ans et vivant sur béthune.



J'ai commencé ma vie professionnelle en 2008 après avoir eu un bac STG (science et technique de la gestion) spécialisation comptabilité et finance des entreprises. J'ai donc commencé par effectuer un BTS MUC en alternance au sein d'une entreprise de dépôt vente dans laquelle je suis resté 3 ans.



Après cette première expérience je suis passé attaché commercial dans un négoce de matériaux dans lequel j'ai pu acquérir une certaine confiance et une certaine aisance orale, et un gout réel pour le commerce et le challenge.



Ayant acquis toutes les bases de la construction et des matériaux de fabrication je me suis projeté sur un challenge immobilier, pour ce fait j'ai d'abord effectué une licence de gestion de biens immobiliers en alternance tout en étant négociateur immobilier le reste de la semaine. Et ayant fait mes preuves durant cette année, j'ai donc été embauché au sein de cette même société.



Étant en place depuis 2013, je suis à l'écoute de tout projet et toutes propositions, je suis quelqu'un d'ambitieux et ne me contente pas souvent de ce que j'ai.



En vous remerciant de m'avoir lu jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée.