Marine, 27 ans, Nantaise d'adoption depuis 9 ans.



Diplômée d'une licence en marketing et communication et d'un master 2 en webmarketing.



Je tiens depuis 2009 le blog mode/beauté "Les dessous de marine" qui a définitivement orienté mon avenir professionnel vers le web.



C'est donc en parallèle de mes études et de mes différents stages dans la communication web chez l'annonceur et en agence que je me suis lancée en freelance en 2011 afin de rédiger des articles sur d'autres blogs et sites que le mien. Suite à mes différents stages orientés vers le web social, j'ai par la suite rapidement développé mon activité de community manager.



Je suis une passionnée qui ne supporte pas de ne rien faire. J'aime passer du temps dans des festivals de musique et voyager au bout du monde. J'ai aussi des passions plus simples et futiles comme la mode et les cosmétiques.



Entrepreneur, blogueuse, photographe amateur, j'aime cette casquette de multi-tâches qui me permet de ne jamais m'ennuyer et espère que vous pourrez contribuer à combler mon temps libre avec de beaux projets.



Pour en savoir plus sur ce que je peux apporter à votre entreprise, je vous invite à aller visiter mon site internet : www.marine-fromont.fr



Mes compétences :

Communication

Web

Blog

Mode