Patrice FROMONT

Moteur de l'amélioration continue Lean 6 Sigma sur une unité de production en continue je coach des projets allant de l'approvisionnement à la livraison des produits finis en passant par la production et l'administration. Plusieurs projets inclus fournisseurs et clients, chez qui des échanges et analyses sont faites pour implémenter des améliorations de flux.

Certifié Lean Expert (2005), Black Belt 6 Sigma (2008), j'utilise les outils de l'amélioration continue depuis 1994 avec le TQL au début des années 90' (AlliedSignal), puis avec le 6Sigma depuis 1995 (GreenBelt chez Honeywell).

Auditeur interne ISO9001-14001

Chef de service HSE pour un site chimique classé ICPE

En parallèle :

Enseignant vacataire sur la méthode et les outils du Lean Manufacturing en école d'ingénieur

- Master Logistique (ENIM, IAE-ESM, LIST (Luxembourg);...)

- Master Mécanique et Production (ITII-ENIM)



Mes compétences :

6 SIGMA

6 Sigma black belt

AMDEC

BLACK BELT

DFSS

DMAIC

Formation

Gestion de projet

kaizen

Kanban

Lean

lean manufacturing

Lean Office

manufacturing

Mapping

Process

smed

Supply chain

TPM

TPS

Value Stream Mapping

VSM