Mickael GAMBIE

Je suis actuellement en formation d'ajusteur monteur de structures aéronefs, je suis travailleur, rigoureux, précis et suis à la recherche d'un stage d'ajusteur monteur de structures aéronefs.



Mes compétences :

Autodesk Inventor

Solidworks

Respect des normes et qualités

Ajustage et assemblage des pièces

Méthode de résolution des problèmes

Maitrise des outils de travail

Perçage, rivetage, fraisurage, torquage

Automation Studio

Catia v5r19