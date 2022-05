Mickaël GARCIA

Après un master qui a validé mes acquis théoriques en Négociation et Stratégie commerciale, je suis rentré dans la vie active en grande distribution alimentaire, du côté des fournisseurs. Enrichi par la diversité des négociations et la complexité de celles-ci, je souhaite poursuivre dans le même domaine d'activité, tout en intégrant de nouvelles compétences comme le management. 3 adjectifs qui me caractérisent: Dynamisme / Abnégation / Goût challenge