Mickaël GARREAU

Mise en avant des produits sur le siteArray et via le supportArray pour permettre aux particuliers de toute la France de profiter des produits tels que : Ardoise (Ardoise de toiture, ardoise d'aménagement extérieur, voir assiette en ardoise), parquet massif et parquet flottant, terrasse (lame de terrasse en bois ou lame de terrasse en composite), brise-vue, etc.



Réalisation de devis adapté à chaque projet (devis sur-mesure).



Pour plus d'informations je vous invite à vous rendre aux adresses suivantes :

- Pour les ardoises : http://affairemateriaux.fr/ardoise-de-toiture/

- Pour le parquet : http://affairemateriaux.fr/parquet/

- Pour le bardage : http://affairemateriaux.fr/clin-de-bardage/

- Pour la terrasse : http://affairemateriaux.fr/bois-de-terrasse/



Dans tous les cas de figure, vous pouvez me joindre au numéro suivant : 02.41.73.29.75.







Mes compétences :

Vente directe

Conseil

Conseil aux entreprises

E-commerce

Analyse