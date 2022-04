Claire BLOT

Du monde du retail au secteur bancaire en passant par le marketing, mes expériences professionnelles m'ont appris à m'adapter en toute situation.



Organisation, réflexion, autonomie et rigueur me permettent de gérer mes objectifs qualitatifs et quantitatifs au service du client ou de mon manager.



La dynamique de projet, la tenue des délais, mon apport en tant que facilitatrice pro-active au sein d'une équipe sont pour moi des sources de motivation.



Mes compétences :

Rigueur

Autonomie

Polyvalence

Organisation du travail

Premium

Gestion de la relation client