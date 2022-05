Mickael GASMI

Je suis créateur d' une entreprise en négoce et pose de menuiseries, volets, stores, portails, et portes de garages. Je connais bien le métier, car j'ai plus de onze ans d'expériences dans la pose, et ça change tout car, je sais ce qui est réalisable ou pas. Je suis intransigeant sur la qualité des mes produit, la qualité de pose et ça finissions, et surtout sur la satisfaction de nos clients. Ayant beaucoup vu le client en bout de chaine, je connais bien les attentes des clients quant il viennent voir les artisans comme nous.



Mes compétences :

Menuiseries

Second oeuvre

Stores