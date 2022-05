Mickael GAUTHERON

Jeune informaticien de 27 ans, recherche un poste dans le milieu informatique, sur le bassin Chalonnais ( dans un rayon de 60kms).

Ma formation en BTS informatique de gestion, option administrateur de réseaux, ainsi que mon expérience au poste de technicien informatique m’ont permis d’acquérir les compétences nécessaires a un poste de technicien informatique, administrateur réseaux ou technicien de support à l'entreprise.

Seul, je me suis formé au langage du Web ( essentiellement php/ phphmyadmin) et au graphisme ( photoshop)



Mes compétences :

Linux

Windows seven

Windows xp

Exchange

Windows Serveur 2003

HTML

Windows serveur 2008

CSS

PHP

Active directory

Office 2003/2007