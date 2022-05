Mickaël GENARD

Homme de terrain doté de fortes capacités d'adaptation, j'ai su mettre à profit l'ensemble de mes compétences afin d'obtenir à ce jour la gestion d'une activité commerciale et logistique en multi-sites sur 3 départements.

Directeur d'une Agence de 60 personnes spécialisée dans la fourniture de produits pétroliers, de bois-énergie et de gaz naturel, ainsi que dans la maintenance de chaudière, je suis en charge notamment de la gestion et de l'adaptation des moyens disponibles afin d'atteindre les résultats qui m'ont été fixés.



Mes compétences :

Bâtiment

COMMERCE

Distribution

Environnement

Formation

HSE

Qualité

Sécurité

Transport

Vente

Direction de centre de profits