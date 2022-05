Mickaël GHOZLAND

Animer et diriger un réseau de partenaires orienté DATA et IT composé de SSII, d’installateurs privés et d’intégrateurs sous le mode de distribution « agent » ou « marque blanche ».

Proposer aux entreprises par l’intermédiaire de ce réseau, des services en solutions VOIP (Centrex), DATA (SDSL, fibre, VPN), et IT (hébergement, cloud computing).

Former ces mêmes équipes commerciales sur l’ensemble des offres et des outils dédiés à la vente.

Accompagner les partenaires sur les affaires stratégiques.

Atteindre les objectifs fixés par la Direction Commerciale, en définissant un plan d’action avec les partenaires.

Assurer le suivi et l’évolution du parc client (CA, modification technique etc…).