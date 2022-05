Mickaël GILLES

Ingénieur d’affaires Electricité / Instrumentation

Depuis 2008

•TOTAL Petrochemicals (76)

- Projet « Silos Homolisseurs » (4 400 heures)

- Projet « Local Technique LT04 » (1 200 heures)

- Arrêt « PS3 2008 » (600 heures en 2 semaines)

- Projet « Styrène » (75 000 heures) en tant qu’adjoint chef de projet

- Arrêt « Vapocraqueur 2011 » (7 500 heures)

- Plusieurs affaires de petites et moyennes tailles

•TOTAL Raffinerie (76)

- Arrêt « D2 DAS1 SDB1 conv1 2010 » (3 000 heures)

- Projet « Gas Plant Ouest » (18 000 heures) en tant que chef de projet

- Plusieurs affaires de petites et moyennes tailles

•TOTAL CERT (76)

- Projet « Banc essai B » (1 100 heures)

•TOTAL Fluides (76)

- Contrat de maintenance instrumentation

- Plusieurs affaires de petites et moyennes tailles

•GPN Grandpuits (77)

- Projet « Unité UREE » (53 000 heures) en tant qu’adjoint chef de projet

•ORIL Industrie (76)

- Projet « SI poudres » (6 000 heures)

- Projet « P734B » (2 300 heures)

- Plusieurs affaires de petites et moyennes tailles



Apport de l’expérience:

En contact quotidien avec les clients – Diversité de contextes et de problématiques – Optimisation d’affaires – Management d’équipe (entre 15 et 20 personnes annuelles au minimum) – Elaboration d’offre – Négociation commerciale – Capacité à convaincre



16/11/06 au 30/11/07

•Préparateur projet « Modernisation CR4 » (70 000 heures) site TOTAL Raffinerie (76)



01/12/07 au 28/02/07

•Préparateur projet « Filtre à charbon actif » (2 000 heures) site CITRON (76)



16/07/06 au 15/11/06

•Préparateur projet « Scanfining » (3 600 heures) site TOTAL Raffinerie (76)



01/04/06 au 15/07/06

•Préparateur projet « Filtre amont four » (17 000 heures) site LAFARGE (76)



05/12/05 au 30/06/06

•Formation pépinière, sites TOTAL PETROCHEMICALS / CIM (76)



Apport de l’expérience:

Période chantier dans le but de mieux appréhender les difficultés lors de l’élaboration du devis, et pendant la gestion de l’affaire – Suivi des avancements de chantier, des approvisionnements – Comparaison chiffrage et réalisation afin d’anticiper les dérives



FORMATIONS

- Juin 2005 Ingénieur en Génie Electrique

- 2001 Brevet de Technicien Supérieur Génie Electrotechnique

- 1999 Baccalauréat Technologique Génie Electrotechnique



INFORMATIQUE

- Maîtrise des outils bureautique Word, Excel, Outlook, Powerpoint…

- Systèmes d’exploitation Windows

- Logiciel de gestion SAP



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Formations

- N2

- ATEX

- Formation Sécurité Incendie

- Stage Chargé d’affaires

- Stage Mercure « Approche Commerciale d’une Affaire »

- Stage SAP (Module Affaires)

- Formation Juridique

- Formation EIP



Sports

- Golf

- Football

- Hockey sur Glace…



Loisirs

- Internet

- Informatique

- Musique

- Jardinage