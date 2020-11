Evrard ERNI

Ayant travaillé dans différente ingénierie en Haute Normandie, j'ai fait évolué mon expérience vers de la gestion de projet ou de la gestion en affaire . Je suis ouvert pour les besoins de projets ou un développement d'activité .



PROJET :

- Élaborer les cahiers des charges et les devis, planifier, suivre et diriger des chantiers.

- Consulter les fournisseurs, acheter, sous-traiter.

- Réunions d’avancement travaux, tests & réception sur site.





COORDINATEUR PROJETS EIA:

- Chiffrage de projet à partir de l’appel d’offres

- Rédaction des CCTP puis consultation des entreprises,

- Détermination et commande des matériels nécessaires à la réalisation des projets,

- Gestion des budgets et des temps alloués aux projets.



ETUDES : AUTOMATISME – ELECTRICITE – INSTRUMENTATION

- Electricité industrielle : Etudes et analyses des schémas,

- Réalisation d’analyses fonctionnelles et organiques,

- Automatismes liés à l’industrie automobile, pétrochimique, agroalimentaire et pharmaceutique



Développement commercial



Mes compétences :

Automatismes et contrôle commande

Gestion de projet

HSE

Commercial

Instrumentation / automatisme

Génie électrique

Pétrochimie

Management de projet